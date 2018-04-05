Китай не будет вносить предоплату за поставки газа по "Силе Сибири"

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Китай не будет предоставлять предоплату за поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири", сообщил зампред правления компании Александр Медведев в ходе телефонной конференции.

"Вопрос предоплаты был на повестке дня в ходе обсуждений коммерческих условий контракта, и поскольку предоплата не может не влиять на коммерческие условия, совместно было принято решение от предоплаты отказаться. Будут стандартные условия оплаты наших поставок", - сказал Медведев.

Он также сообщил, что не может раскрыть уровень цены до начала поставок, так как это предусмотрено договоренностями с китайскими коллегами.

"Но могу сказать, что эффективность этих поставок абсолютно сопоставима с эффективностью поставок в Европу", - заключил он.

"Газпром" GAZP и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.