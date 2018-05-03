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Чистая прибыль Gunvor в 2017 г сократилась почти в 2 раза


МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль международного сырьевого трейдера Gunvor Group по итогам 2017 года уменьшилась в 1,94 раза - до 162 миллионов долларов, сообщается в отчете компании.

Объем продаж компании увеличился на 20,2% - до 184 миллионов тонн. Выручка Gunvor в отчетном периоде выросла на 34% - до 63 миллиардов долларов.

"2017 год стал для Gunvor годом инвестиций как в развитие торговли, так и в модернизацию наших активов. Базовая прибыль была на высоком уровне, учитывая сложную торговую среду, и теперь Gunvor имеет возможность конкурировать на всех глобальных рынках", - приводятся в релизе слова финансового директора Gunvor Group Жака Эрни (Jacques Erni).

При этом отмечается, что на финансовых показателях компании отрицательно сказались единовременные расходы, связанные с открытием новых офисов в Северной Америке и окончанием нескольких долгосрочных контрактов по хранению.

Gunvor — один из крупнейших в мире энергетических трейдеров по объему продаж. Компания была основана в 2000 году бизнесменами Геннадием Тимченко и Торбьорном Торнквистом. Впоследствии Тимченко, попавший под санкции США, продал свою долю Торнквисту.

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