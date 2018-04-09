Польша, Венгрия и Словакия снизили закупки нефти из РФ на 10% с начала года – "Транснефть"

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Венгрия, Словакия и Польша в январе-апреле 2018 года совокупно снизили импорт нефти из РФ примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за ее сернистости, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Прокачка нефти по двум веткам нефтепровода "Дружба" уменьшилась за четыре месяца 2018 года на 225 тысяч тонн, до 15,75 миллиона тонн. Это произошло из-за уменьшения объема закупок рядом европейских стран. … По южной ветке "Дружбы" транзит просел примерно на 10%", - сказал Демин.

В частности, поставки в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" уменьшились до 1,206 миллиона тонн (снижение на 18,8%, или на 0,28 миллиона тонн); в Словакию – до 1,63 миллиона тонн (на 8%, или на 0,14 миллиона тонн), в Польшу – до 4,59 миллиона тонн (на 2,3%, или на 0,11 миллиона тонн).

"Уменьшение объема закупок произошло из-за того, что эти страны хотели бы получать нефть с сернистостью 1,5%, хотя в договоре прописано, что нефть должна быть с сернистостью не более 1,8%. В настоящее время на этом направлении сернистость нефти составляет 1,75%", - пояснил Демин.

В то же время он отметил, что экспорт по нефтепроводу "Дружба" вырос на четыре месяца 2018 года в Германию – до 7,123 миллиона тонн (на 4,3%, или 0,293 миллиона тонн). Экспорт в Чехию практически не изменился и составил 1,19 миллиона тонн нефти.

Предел сернистости нефти марки Urals составляет 1,8%. В 2015 году президент "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов сообщил, что к нему обратились традиционные покупатели Urals - венгерская MOL и финская Neste — с просьбой обратить внимание поставщиков из РФ на ухудшающееся качество поставляемой нефти. В мае 2016 года "Транснефть" предложила создать новый экспортный сорт российской нефти с рабочим названием Urals Heavy и содержанием серы 2,3% для улучшения качества Urals. Против предложения выступили нефтекомпании, добывающие нефть с высоким содержанием серы — "Башнефть" BANE и "Татнефть". Минэнерго ожидает, что сернистость российской нефти снизится с 2019 года самостоятельно благодаря вводу новых месторождений.