Польское антимонопольное управление считает незаконным финансирование "Северного потока-2"

ВАРШАВА, 9 мая - ПРАЙМ. Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) предъявило обвинения "Газпрому" GAZP и пяти другим международным организациям за финансирование газопровода "Северный поток-2", сообщил на пресс-конференции в среду в Варшаве председатель Управления Марек Нехчал.

"Шесть компаний незаконно создали консорциум для финансирования строительства "Северного потока-2", - сказал Нехчал.

Он считает строительство газопровода незаконным, так как на это не было получено согласие UOKIK.

По мнению Нехчала, при строительстве "Северного потока" присутствуют признаки "нарушения антимонопольного законодательства".

По его словам, ведомство располагает "документами, которые позволили предъявить обвинения".

По словам Нехчала, "Газпром" и пять других заинтересованных компаний получили уже решение UOKIK и у них есть 21 день на дачу объяснений.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.