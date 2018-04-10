Германия по-прежнему оценивает "Северный поток-2" как коммерческий проект

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Берлин по-прежнему оценивает "Северный поток-2" как коммерческий проект и поддерживает его, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. ""Северный поток" - является ли это частным коммерческим проектом и придерживается ли федеральное правительство до сих пор этого мнения? На этот вопрос я могу ответить: "Да"", - сказал Маас на пресс-конференции в Москве по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Польша считает незаконным финансирование "Северного потока-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. "Газпром" GAZP рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Финляндии, Швеции, России и Дании) в первом полугодии. Однако ЕК при поддержке ряда стран, в том числе Польши, пытается внести поправки в газовую директиву ЕС, распространив действие так называемого третьего энергопакета на все газопроводы на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, доступ третьих сторон к прокачке газа, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. В РФ не раз заявляли, что политизировать ситуацию вокруг проекта "Северный поток-2" нелепо - Россия всегда была надежным поставщиком нефти и газа в ЕС.