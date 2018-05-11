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ФАС: Цены на топливо в РФ в 2018 г вырастут выше инфляции при нефти по $120


МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Цены на топливо в РФ в 2018 году могут вырасти выше инфляции, если нефть продолжит дорожать, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"Если цены (на нефть) будут 120 долларов за баррель, то мы не уложимся (в инфляцию – ред.)", - сказал он.

НефтьBank of America: Нефть подорожает до $100 за баррель

Чтобы избежать этой ситуации, ведомство предлагает ввести систему "плавающих акцизов".

"Правительство не должно дремать в этой ситуации. Мы понимаем, что в последнее время существенно акцизы были увеличены, поэтому мы предложили министру финансов Антону Силуанову возродить нашу идею плавающих акцизов. Что после пересечения определенной отметки на мировом рынке, например, 90 долларов за баррель, акцизы соответственно уменьшаются на отчетную дату два раза в год. И таким образом внутренние цены будут стабилизированы за счет этого", - пояснил Артемьев.

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