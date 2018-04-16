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"Газпром" ведет рабочие переговоры с Турцией о второй нитке "Турецкого потока"


Газ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP пока ведет рабочие переговоры с турецкой стороной о маршруте второй - транзитной - нитки газопровода "Турецкий поток", сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.

"Что касается второй нитки, готовность у нас высокая по российской части, у нас вторая нитка построена. Что касается турецкой части, то сейчас закончена работа по первой нитке, разрешения все есть, мы можем приступить и ко второй нитке - я говорю про море. Что касается прохождения магистрального трубопровода по турецкой территории, то на сегодняшний день ведутся соответствующие переговоры с турецкой стороной по реализации данного проекта. Пока мы находимся в рабочем переговорном процессе", - сообщил Маркелов.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в 2018 году; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год).

 

"Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

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Газопровод "Турецкий поток"

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