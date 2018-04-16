Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО за I квартал выросла на 12%

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" MSNG по МСФО за первый квартал текущего года выросла на 12,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 12,74 миллиарда рублей, сообщила компания.

Показатель EBITDA вырос на 14,1% - до 19,186 миллиарда рублей.

Постоянные расходы (без учета амортизации основных средств) в первом квартале сократились на 6,1%, составив 5,608 миллиарда рублей.

В состав "Мосэнерго" входят 15 электростанций установленной электрической мощностью 13 тысяч МВт и тепловой мощностью 43 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии. "Газпром GAZP энергохолдингу" принадлежит 53,5% в уставном капитале "Мосэнерго", правительству Москвы - 26,45%.