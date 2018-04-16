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"Газпром" ожидает решения по спору с "Туркменгазом" в III квартале 2018 г


Газ

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP ожидает решения по спору с "Туркменгазом" в арбитраже Стокгольма в третьем квартале 2018 года, говорится в отчетности "Газпрома" по РСБУ за первый квартал 2018 года.

"В настоящий момент арбитражное разбирательство временно приостановлено до 31 декабря 2018 года с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного разбирательства. Решение по делу ожидается в третьем квартале 2018 года", - говорится в отчете.

В начале июня 2015 года "Газпром экспорт" инициировал разбирательство против ГК "Туркменгаз" в арбитражном суде Стокгольма. В своих исковых требованиях российская компания просила арбитраж пересмотреть цену на закупаемый у "Туркменгаза" природный газ.

В январе 2016 года "Туркменгаз" сообщил, что "Газпром" с 1 января досрочно расторг с ним контракт. Российский холдинг назвал причиной расторжения серьезные нарушения контракта со стороны "Туркменгаза".

На фоне расторжения контракта с Туркменией "Газпром" подписал контракт на закупку в 2016 году 4 миллиардов кубометров газа с другой среднеазиатской компанией - "Узбекнефтегаз". Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в сентябре 2016 года заявил, что "Газпром" ?взял двухгодичную паузу в закупках газа у "Туркменгаза".

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