"Новатэк" хочет выбиться в лидеры на рынке СПГ

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Во время проведения ежегодной газовой конференции FLAME в Амстердаме зампред правления "Новатэка" Марк Джетвей заявил о планах компании увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до более 70 млн т/г к 2035 году. Джетвей отметил также огромную ресурсную базу "Новатэка", которая позволяет нарастить объемы производства до 80 млн т СПГ в год. Крупнейшая независимая газовая компания России намерена стать одним из лидеров по экспорту СПГ в мире.

У "НОВАТЭКА" ИЗМЕНИЛИСЬ ПЛАНЫ

До громких заявлений Джетвея планы "Новатэка" были скромнее – к 2030 году производство СПГ должно было составить 55-57 млн т/г.

В настоящее время "Новатэк" совместно с партнерами реализует проект "Ямал СПГ". В рамках этого проекта на полуострове Ямал строится завод, который включает три производственные линии мощностью 5,5 млн куб. м/г каждая. В конце прошлого года первая очередь была запущена в эксплуатацию. Завод на Ямале стал вторым в России. До этого СПГ производилось только принадлежащим "Газпрому" заводе мощностью 9,6 млн т/г, который расположен на Сахалине.

Вся продукция "Ямала СПГ" экспортируется на мировые рынки. Ожидается, что "Ямал СПГ" выйдет на полную мощность до конца 2019 года. По словам Джетвея, строительство дополнительной четвертой производственной линии на заводе "Ямал СПГ" мощностью до 1 млн т/г планируется завершить также в 2019 году.

Кроме того, "Новатэк" также планирует построить завод "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове. При этом, мощность второго завода составит 19,8 млн т/г – три линии по 6,6 млн т/г каждая. Для реализации этого проекта планируется привлечь партнеров из Китая, Франции, Японии и даже Саудовской Аравии.

Уникальность "Арктик СПГ-2" состоит в том, что производственные объекты будут расположены не на суше, а на платформах, установленных в Обской губе. По словам руководителей "Новатэка", реализация проекта "Арктик СПГ-2" обойдется на 30-40% меньше, чем "Ямал СПГ", стоимость которого оценивается в $27 млрд. Согласно планам компании, "Арктик СПГ-2" будет запущен в эксплуатацию в 2023 году, а на полную мощность производство выйдет к 2026 году.

Помимо арктических проектов, "Новатэк" также ведет строительство небольшого завода по производству СПГ в Высоцке Ленинградской области. Мощность завода составляет всего 660 тыс. т/г. "Новатэк" в этом проекте владеет долей в 51%. По словам Джетвея, пуск завода в эксплуатацию намечен на конец этого-начало следующего года.

Несмотря на небольшие объемы производства, завод в Высоцке может оказаться очень прибыльным предприятием. В Балтийском регионе растет спрос на малотоннажные партии СПГ, который используется как экологически чистое судовое или моторное топливо. Относительно небольшие партии СПГ также поставляются в населенные пункты и на предприятия, которые не имеют доступа к газораспределительным сетям.

В случае успешной реализации всех перечисленных проектов, "Новатэк" сможет производить не более 38 млн т СПГ в год. Крупнейшая независимая газовая компания должна в ближайшие годы объявить о минимум двух новых крупных проектах, чтобы довести совокупный объем производства до 70 млн т/г к 2035 году.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОИЗВОДСТВА В АРКТИКЕ

Основным преимуществом "Новатэка" является очень низкая себестоимость добычи газа на месторождениях, которые образуют ресурсную базу проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2".

Эксплуатация первой производственной линии "Ямала СПГ" доказала, что в холодном климате Крайнего Севера установки сжижения газа работают значительно эффективнее, чем в обычных условиях, не говоря уже о регионах с жарким климатом, что позволят компании значительно сократить затраты на производство – до $2/млн BTU.

Однако географическое расположение "Ямала СПГ" и "Арктик СПГ-2" имеет не только плюсы, но и минусы. Транспортировка продукции на мировые рынки из регионов Крайнего Севера затруднена из-за сложной ледовой обстановки в восточной части Северного морского пути, что делает экономически нецелесообразным поставки с Ямала в восточном направлении в зимний период.

До последнего времени продукция "Ямал СПГ" на танкерах ледового класса перевозилась только на терминалы в Западной Европе, где топливо поставлялось местным потребителям или перегружалось на обычные танкеры для дальнейшей поставки в другие регионы – преимущественно в Южную и Юго-Восточную Азию – в зависимости от рыночной ситуации. Прошлой зимой из-за холодной погоды на восточном побережье США российский СПГ был поставлен в Бостон.

Ожидается, что поставки с Ямала будет осуществляться не только в западном, но и в восточном направлении, поскольку в настоящее время рынок Юго-Восточной Азии является наиболее привлекательным. Но основным рынком сбыта для "Новатэка все равно останется Европа, на которую нацелились производители из Катара и США.

СХВАТКА ЗА РЫНОК ЕВРОПЫ

В настоящее время крупнейшим производителем СПГ в мире является QatarGas, который в начале этого года поглотил другую катарскую компанию - RasGas. Объединенная компания располагает 14 технологическими линиями, совокупная мощность которых достигает 77 млн т/г.

По мнению правительства Катара, консолидация всех производственных мощностей в одной компании позволит сэкономить до $550 млн ежегодно и позволит успешно конкурировать с другими производителями СПГ. Более того, в прошлом году руководство QatarPetroleum – владельца QatarGas - объявило на планах довести мощности по производству СПГ в Катаре до 100 млрд куб. м/г к 2023 году.

Для успешной конкуренции QatarGas намерен повысить эффективность перевозок СПГ, который доставляется потребителям не только обычными танкерами, но и супертанкерами типа Q-Flex и Q-Max вместимостью 216 тыс. куб. м и 266 куб. м соответственно. Это позволяет QatarGas сократить транспортные издержки при доставке СПГ в отдаленные регионы – прежде всего в Европу, поскольку суда Q-Flex и Q-Max способны пройти через Суэцкий канал.

Помимо QatarGas "Новатэку" в Европе придется столкнуться с американскими компаниями, которые быстро наращивают объемы производства и экспорта СПГ. В настоящее время совокупная мощность американских СПГ-заводов составляет 23,25 млн т/г – 18 млн т/г приходится на компанию Cheniere Energy и 5,25 млн т/г – на Dominion Resources. В настоящее время в стадии строительства находятся еще несколько проектов по созданию мощностей по производству и экспорту СПГ.

Стоимость газа на Henry Hub – основном распределительном центре США – сейчас составляет менее $3/млн BTU (около $100/тыс. куб. м), что немногим превышает себестоимостью производства на арктических месторождениях российской компании. Западные эксперты полагают, что в ближайшие годы среднегодовая цена газа на Henry Hub повысится незначительно.

Согласно прогнозам EIA US (Управления энергетической информации США), к 2020 году совокупная мощность американских СПГ-заводов достигнет 77 млн т/г, а США войдут в тройку крупнейших экспортеров СПГ в мире наряду с Катаром и Австралией. При этом, Россия в качестве крупного экспортера СПГ не рассматривается.

В прошлом году поставки американского СПГ за рубеж достигли 1,94 млрд куб. футов/сут. против 0,5 млрд куб. футов/сут. в 2016 году. Основными направлениями экспорта стали страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, чему способствовали благоприятная рыночная конъюнктура и сокращение транспортных издержек – в 2016 году после окончания работ по расширению Панамского канала через него стал возможным проход СПГ-танкеров.

Поставки СПГ из США в Европу, включая Турцию, в 2017 году были незначительными – около 1,5 млн т. Однако, по мере роста мощностей по производству СПГ в США объем поставок будет расти, поскольку Европа, по мнению западных экспертов, будет играть роль балансирующего рынка. Излишки СПГ будут отправляться в Старый Свет, чтобы поддержать высокие цены на других ранках – в Юго-Восточной Азии прежде всего. При этом, поставки из США могут осуществляться с операционным убытком.