МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин планирует встретиться на ПМЭФ с президентом ExxonMobil Production Company Нилом Даффином, сообщил РИА Новости представитель Минприроды.

"Планирует встретиться с президентом Exxon Mobil Production", — сказал представитель ведомства.

Структура ExxonMobil — "Эксон Нефтегаз Лимитед" является оператором шельфового проекта "Сахалин-1" с долей 30%. Другие участники проекта — японская Sodeco (30%), "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%). Проект, реализующийся на условиях СРП, включает в себя освоение трех морских месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году пройдет 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.