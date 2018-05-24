С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг подтвердил, что ведет переговоры о продаже входящей в группу энергокомпании "Т Плюс" "Газпром энергохолдингу".

Как писала в начале мая газета "Коммерсант", подконтрольная попавшему под санкции Вексельбергу "Ренова", пытаясь защититься от санкций, готова уйти от контроля над своим энергобизнесом, вернувшись к идее объединения "Т Плюс" с "Газпром энергохолдингом". Сделка обсуждалась еще в 2011 году, тогда предполагалось, что "Ренова" получит блокпакет, но слияние заблокировала ФАС.

Отвечая в кулуарах ПМЭФ на вопрос журналистов, как идут переговоры с "Газпром энергохолдингом" о передаче активов, Вексельберг сказал: "Отлично. У нас время есть, у нас много еще". На уточняющий вопрос сколько времени, по его мнению, займет процесс переговоров, он ответил: "Долго."