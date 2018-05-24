МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Royal Dutch Shell PLC сегодня сообщила, что ее подразделение Shell Offshore Inc. обнаружило крупные глубоководные залежи в комплексе нефтяных месторождений Norphlet. Открытие было сделано с помощью скважины Dover, которая полностью принадлежит компании.

Нефтегазовая компания заявила, что это открытие – уже шестое на участке Norphlet, расположенном в Мексиканском заливе. Залежи найдены примерно в 13 милях от опорной платформы Appomattox, сообщает Dow Jones.

Согласно Shell, уровень добычи в ее глубоководных центрах, расположенных в уже разведанных и эксплуатируемых районах, должен к 2020 году составлять свыше 900 000 баррелей н. э. в день.

Shell отметила, что платформа Appomattox уже прибыла на место и должна начать добычу до конца 2019 года.