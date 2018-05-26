С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" хочет войти в "Россети" с долей до 30% через допэмиссию и начать этот процесс в третьем квартале, заявил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах ПМЭФ.

Компании 24 мая на форуме подписали подписали соглашение о стратегическом партнерстве при цифровизации электросетей.

"Что касается подписанного соглашения с "Россетями" по совместной работе над проектом цифровизации сетей, то доля может быть и ниже 30%. Формат и параметры сейчас обсуждаются, в том числе речь может идти и о создании нескольких СП. Мероприятия, которые будут реализованы, дадут возможность повысить эффективность потребления электроэнергии и избежать потерь до 20-25%. Это значительная экономия для бюджетов, в том числе и для "Россетей". Наше желание иметь долю в эффективной и перспективной компании — логично в этой ситуации. Мы выйдем с предложением о допэмиссии. В идеале, начать процесс с третьего квартала 2018 года и, наверное, пару лет нужно будет, чтобы провести эту работу", — сказал Чемезов.

Говоря о возможности в перспективе продать долю в "Россетях" стратегическому инвестору, Чемезов сказал, что если "Ростех" получит эту долю, "тогда и будем думать".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.