МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. "Газпром" и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке второй нитки "Турецкого потока", а также определились с условиями и параметрами строительства участка, говорится в сообщении российской компании.

"Сегодня состоялось подписание протокола между ПАО "Газпром" и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям", — сказано в сообщении.

"В развитие протокола "Газпром" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка", — отмечается также в релизе.

"Газпром" указывает, что подписание этих документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта, строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе.