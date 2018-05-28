МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's положительно оценивает для "Газпрома" решение Еврокомиссии по антимонопольному делу, говорится в обзоре Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело, что является кредитно положительным развитием событий для "Газпрома" , поскольку оно устраняет неопределенность в регулировании по будущим операциям компании в Европе и не предусматривает каких-либо финансовых штрафов против компании", — говорится в документе.

Еврокомиссия 24 мая завершила без штрафов процесс антимонопольного расследования в отношении "Газпрома", начатого еще в 2012 году. ЕК наложила на "Газпром" ряд обязательств по его работе в определенных странах Центральной и Восточной Европы, за нарушение которых могут быть введены штрафные санкции в размере до 10% от глобального оборота "Газпрома".

В рамках дела российскому холдингу выдвигались обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии.