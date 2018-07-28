КИЕВ, 28 июл — ПРАЙМ. Министерство экологии и природных ресурсов Украины, которое координирует работу зоны отчуждения, не планировало продлевать контракт с генеральным директором Чернобыльской АЭС Игорем Грамоткиным, сообщил в субботу и.о. главы минэкологии Виктор Вакараш.

Ранее гендиректор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин сообщил, что подал в отставку из-за конфликта с руководством министерства экологии Украины.

"Еще в декабре прошлого года встал вопрос о целесообразности продления контракта господину Грамоткину. Тогда в минэкологии, проконсультировавшись с партнерами из ЕБРР, приняли решение дать этому человеку еще один шанс завершить взятые его предприятием обязательства. Однако мы оказались в ситуации, когда сроки ввода в эксплуатацию необходимых объектов были на грани срыва. Об этом во время совместных совещаний неоднократно докладывало руководство государственного управления зоной отчуждения, поэтому не думаю, что при таких условиях целесообразно было бы говорить о продлении контракта", — цитирует Вакараша украинское издание "Главком".

"Конечно, в минэкологии обращали внимание и на многочисленные журналистские расследования в отношении господина Грамоткина", — отметил он.

По его словам, срок контракта Грамоткина завершается через несколько месяцев. Он отметил, что нет никакого конфликта между минприроды и предприятием "Чернобыльской АЭС", которое входит в структуру государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.