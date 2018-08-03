МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает некоторое снижение цен на авиатопливо в последние два месяца, а также стабильную ситуацию в аэропортах Московского авиаузла (МАУ) и федерального значения, сообщил РИА Новости замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

В конце июня президент России Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты для недопущения их необоснованного роста. Доклад необходимо было предоставить до первого августа. Голомолзин отметил, что соответствующий доклад подготовлен и направлен президенту.

"Последние два месяца отмечается боковой тренд изменения цен, то есть цены не растут, они даже несколько снижаются за это время…. У нас основной объем перевозок осуществляется через Московский авиаузел. Соответственно, в Московском авиаузле и во всех аэропортах федерального значения ситуация устойчивая, благоприятная, равно как и в других местах потребления авиатоплива", — сказал Голомолзин.

Он также отметил, что на устойчивость ситуации повлияло решение ряда организационных вопросов.

"Ситуация устойчива в том смысле, что решен ряд вопросов организационного характера. В частности в каждом аэропорту федерального значения находится несколько альтернативных топливно-заправочных комплексов. У них авиакомпании могут выбирать топливо в условиях конкуренции. Поэтому ситуация в этой части достаточно стабильная", — объяснил он.