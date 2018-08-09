БРЮССЕЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов в Евросоюз достиг с 2016 года 2,8 миллиарда кубометров, говорится в сообщении ЕК.

"С момента первой поставки сжиженного природного газа из США в Евросоюз в апреле 2016 года, сегодня импорт Евросоюзом СПГ из Соединенных Штатов уже достиг 2,8 миллиарда кубометров", — пишет ЕК.

Евросоюз с того момента получил более 40 поставок из Соединенных Штатов. По итогам 2017 года на Европу приходилось более 10% общего экспорта американского СПГ против 5% в 2016 году.

Грузы СПГ из США в настоящее время принимают девять стран Евросоюза, среди которых крупнейшими импортерами выступают Испания, Франция и Италия, сообщила ранее в четверг пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.