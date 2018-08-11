МЕХИКО, 11 авг /ПРАЙМ/. Президент Боливии Эво Моралес подписал закон, утверждающий контракт на разведку и добычу на газовом блоке Иньигуасу на юге страны с инвестициями в 899,8 миллиона долларов, сообщило агентство ABI.

Оператором проекта будет Repsol с долей в 15%, 46,5% и 13,4% в проекте принадлежат соответственно государственным YPFB Andina и YPFB Chaco, 15% — Shell и 10% — PAE.

По официальным данным, потенциал блока Иньигуасу оценивается в 1,2 триллиона кубических футов газа.

В ноябре 2017 года Боливия договорилась о разработке участков углеводородных месторождений Иньигуасу, Сан-Тельмо-Норте и Астильеро, общая сумма инвестиций превысит 1,5 миллиарда долларов.

Блок Астильеро будут разрабатывать боливийская YPFB и Petrobras Bolivia, объем инвестиций по нему составит около 489 миллионов долларов. В разработке блока Сан-Тельмо-Норте совместно с боливийской YPFB Chaco будет участвовать Petrobras Bolivia.

В мае министр углеводородов Боливии Луис Альберто Санчес сообщал об интересе российского "Газпрома" к изучению трех блоков в зонах Сан-Тельмо-Сур, Сан-Тельмо-Норте и Астильеро.