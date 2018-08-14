МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник снижаются, так как инвесторы вкладываются в доллар, что делает активы, торгующиеся в американской валюте, менее привлекательными для покупки, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.41 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,28%, до 72,42 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,18%, до 67,08 доллара за баррель. При этом на утренних торгах рост обеих марок составлял 0,3-0,4%.

Нефтяные цены в начале торгов восстановились после снижения на прошлой сессии, но затем нефть вновь перешла к удешевлению на фоне того, как индекс доллара поднялся до 13-месячного максимума.

"Обычно, когда доллар начинает дорожать, это становится знаком, что на рынках по-прежнему сохраняется беспокойство по поводу ситуации в Турции",- приводит агентство Рейтер мнение аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).

По мнению президента Ritterbusch and Associates Джима Риттербуша (Jim Ritterbusch), несмотря на то, что лира продемонстрировала восстановление к доллару во вторник, "противостояние между Турцией и США не подходит к завершению".

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека". В пятницу на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.