МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Два человека оказались под завалами в результате обрушения на шахте в городе Краснотурьинск Свердловской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Свердловская область, город Краснотурьинск, шахта Северопесчанская (ОАО "Богословское рудоуправление"), 20.45 15.08.2018, обрушение на горизонте — 255 метров. В шахте находится 131 человек, эвакуация не проводится. Предварительно, под завалами находятся 2 человека. К месту следуют ОГ Краснотурьинского гарнизона, 2 отделения ВГСЧ", — сообщил источник агентства.