МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг растут, однако инвесторы по-прежнему обеспокоены возможным снижением спроса на сырье на фоне взаимных угроз введения торговых пошлин между США и КНР, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 22.35 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,92%, до 71,41 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,71%, до 65,47 доллара за баррель.

Китай и США реализовали несколько раундов взаимных торговых ограничений, а также угрожали дальнейшими пошлинами на импорт друг друга общей суммой в сотни миллиардов долларов, что может привести к замедлению глобального экономического развития. На этом фоне, как опасаются аналитики, возможно снижение спроса и на нефть в Китае.

Как отмечает агентство Рейтер, несмотря на рост, нефть марки WTI торговалась ранее на отметке в 65,18 доллара за баррель, оставаясь чуть выше технической отметки в 65 долларов. Днем ранее марка опускалась ниже этой отметки. Очередное снижение ниже 65 долларов может привести к дальнейшему понижению цен, пишет агентство.

"История роста сейчас — это более или менее история роста в США", — заявил агентству аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), имея в виду, что трендовой для нефтяных котировках становится динамика цен марки WTI. Он также отметил, что нынешняя динамика отражает смещение фокуса инвесторов с беспокойства о поставках (в частности из-за санкций против Ирана — ред.) на беспокойство по поводу спроса.