МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Французская нефтяная компания Total официально "покинула" Иран, заявил глава иранского министерства нефти Бижан Зангане.

"Total официально вышла из договоренности по разработке Южного Парса-11. Прошло уже более двух месяцев с того момента, как компания объявила о выходе из соглашения", — заявил он агентству ICANA.

По его словам, Иран в данный момент ищет замену компании.

Южный Парс — гигантское нефтегазовое месторождение, расположенное на шельфе центральной части Персидского залива, в 100 километрах от иранского побережья. Общие запасы газа составляют 12 триллионов кубометров.