ТБИЛИСИ, 24 авг — ПРАЙМ. После ввода в эксплуатацию Россией своего проекта "Северный поток-2" Украина останется страной-транзитером газа на территорию Европы. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу.

"Будем обсуждать то, чтобы у Украины были правовые и справедливые претензии на транзит. В общей сложности, проект "Северный поток" зависит, в том числе, от того, что определенная часть будет расположена в России, и все, в целом, упростится…. Разумеется, Украина останется, с этой точки зрения, транзитной страной", — заявила политик во время своего визита в Тбилиси.

"Во время холодной войны Россия и Европа имели тесные связи в энерго направлении. Мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией в направлении газа и нефти. Конечно, мы можем принимать газ из Азербайджана, Туркменистана, но правда в том, что, например, принимать газ из Америки нельзя по той же цене, что из России. Я, конечно, не против торговых отношений с Россией в этом направлении, поэтому, может, мы решим проблему Украины и Грузии. Думаю, это будет выигрышно и для народа", — пояснила Меркель.

Напомним, что проект "Северный поток-2" предполагает строительство Российской Федерацией двух ниток газопровода от побережья нашей страны через Балтийское море до ФРГ. Мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Новая труба будет построена рядом с действующим "Северным потоком".

Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.