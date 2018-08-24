МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство Голландии предложило снизить лимиты по добыче газа на месторождении в Гронингене до 19,4 миллиарда кубометров в год, начиная с октября 2018 года, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на предварительный план правительства.

По опубликованным в июне прогнозам регулятора газового сектора Нидерландов SodM, в текущем финансовом году, который завершится в октябре, объем добычи на месторождении составит 19-20 миллиарда кубометров вместо запланированных изначально 21,6 миллиарда кубометров. В прошлом финансовом году этот показатель составлял 24 миллиарда кубометров.

Окончательное решение по сокращению объемов добычи на месторождении будет принято в ноябре. В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) говорил, что добычу газа на месторождении Гронинген планируется сократить до 12 миллиардов кубометров в год к 2022 году и полностью прекратить — к 2030 году.

Сокращение и дальнейший планируемый отказ от добыча газа в Гронингене связаны с частыми землетрясениями в провинции из-за воздействия на горные породы при добыче. Так, в январе в провинции произошло землетрясение магнитудой 3,4, которое стало самым сильным в регионе за последние годы.