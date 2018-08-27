МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин 27 августа в Кемерово обсудит с членами правительства и главами крупнейших российских компаний развитие угольной промышленности и электроэнергетики на заседании президентской комиссии по ТЭК.

Комиссия при президенте по стратегическому развитию ТЭК и экологической безопасности была учреждена указом Путина в 2012 году. Председателем комиссии является сам Путин, ответственным секретарем — глава "Роснефти" Игорь Сечин, в состав вошли представители крупного бизнеса и органов власти. Последнее заседание комиссии, на котором, в том числе, обсуждались перспективы возможного изменения налогообложения нефтяной отрасли, прошло в октябре 2015 года.

В состав комиссии сейчас входят заместители председателя правительства РФ Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, а также министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр энергетики РФ Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, первый зампред правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов, помощник президента РФ Андрей Белоусов и другие. Кроме того, в состав комиссии входят глава "Лукойла" Вагит Алекперов, "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Новатэка" Леонид Михельсон и другие.

Как рассказал РИА Новости источник, непосредственно занятый в организации мероприятия, на повестку дня заседания в Кемерово будут вынесены в основном вопросы развития угольной отрасли. Темой обсуждения в электроэнергетике станет поиск источников финансирования модернизации тепловой генерации.

УГОЛЬНЫЕ РЕКИ

Обсуждение угольной темы в Кузбассе закономерно — на долю Кемеровской области приходится 59% объема добычи всего российского угля и 80% — коксующихся марок. В 2017 году горняки региона увеличили угледобычу на 6,2% — до 241,5 миллиона тонны. Кузбасский уголь поставляется практически во все регионы России и более 60 стран мира. Крупнейшие потребители кузбасского угля — Южная Корея, Великобритания, Турция, Япония, Нидерланды.

Как рассказал источник, обсуждаться на заседании могут вопросы повышения экспортных перевозок российского угля по железной дороге. В августе директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило сообщал журналистам, что компания видит устойчивую тенденцию роста экспортных перевозок угля по железной дороге, что даже превышает прогнозы компании.

Согласно программе развития угольной промышленности России до 2030 года, утвержденной в 2014 году, на принципах государственно-частного партнерства предполагается обеспечить увеличение среднегодового прироста объема запасов углей до 530 миллионов тонн, в том числе коксующихся — до 105 миллионов тонн, введение 505 миллионов тонн новых и модернизированных мощностей по добыче угля, рост поставок угля для нужд электроэнергетики, в также увеличение доли экспорта с 38,7% до 49,9% и мощности угольных терминалов в портах с 69 до 230 миллионов тонн.

ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В июне Минэнерго РФ опубликовало масштабную программу модернизации российских тепловых электростанций (ТЭС), которая может затронуть до 39 ГВт мощностей. К участию в отборе допускается оборудование со сроком эксплуатации более 40 лет, с высокой востребованностью в энергосистеме и выработавшее свой ресурс.

Согласно опубликованному проекту постановления правительства, на их модернизацию до 2035 года планируется направить 1,35 триллиона рублей из 3,5 триллиона рублей, которые, по оценкам Минэнерго, высвобождаются в 2021-2035 годах благодаря завершению программы строительства электростанций по договорам предоставления мощности.

Проектом определены параметры и условия модернизации ТЭС. Проекты, попавшие в программу модернизации, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей. Срок окупаемости — 15 лет. Минэнерго предлагало базовый уровень доходности на уровне 14%, Минэкономразвития считало его высоким. Как ранее сообщал представитель вице-премьера Дмитрия Козака по итогам совещания, базовый уровень доходности составит 12%.

Не все участники рынка согласны с таким подходом к делу, ведь модернизация будет проводиться за счет предприятий, которым устанавливают повышенный тариф. Так, по оценкам ассоциации "Сообщество потребителей энергии", новая программа с учетом всех последствий обойдется в существенную сумму. В конечном итоге ассоциация обратилась к министру энергетики РФ Александру Новаку с письмом, в котором попросила принять решение об отказе от дальнейшей разработки проекта (имеется в распоряжении РИА Новости). Тем временем "Совет рынка", который поддерживает программу Минэнерго, отмечает, что в рамках действующих механизмов энергокомпании не в состоянии провести даже относительно недорогую модернизацию.

По мнению экспертов АКРА, на масштабную программу модернизации тепловых электростанций энергокомпаниям РФ в 2020-е годы придется привлекать заемное финансирование, так как в начале 2020-х годов российскому сектору тепловой генерации придется нарастить инвестиции в 2-2,5 раза.

БЕНЗИН ЗА СКОБКАМИ

Источники РИА Новости, близкие к подготовке заседания, сообщили, что вопросы нефтегазовой отрасли, в частности, завершения налогового маневра в нефтяной сфере и цене нефтепродуктов на внутреннем рынке России обсуждать на встрече не планируют.

"Однако может быть всякое", — сказал один из собеседников агентства, отвечая на вопрос, могут ли на встрече поднять эти темы.

Между тем, вопросы завершения налогового маневра и стабилизации внутренних цен на бензин и дизельное топливо нефтекомпании уже обсудили в преддверии заседания президентской комиссии по ТЭК на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. В частности, как рассказал журналистам представитель вице-премьера Илья Джус, на встрече обсуждалась возможность снижения цены отсечения при расчете демпфирующей надбавки к обратному акцизу и введение логистических коэффициентов для субъектов, в которых он в настоящее время не предусмотрен, прежде всего, на Дальнем Востоке. Минэнерго также признало нецелесообразным введение нормы поставок на НПЗ не менее 17,5% от добычи нефтекомпаний.

Участники заседания у Козака обсудили ситуацию на российском топливном рынке и пришли к выводу, что угроза роста розничных цен вследствие внешней конъюнктуры и выбытия ряда НПЗ на ремонт минимальна. Нефтяники и чиновники оценили также динамику цен на мазут, было решено проработать возможность компенсации бюджетам субъектов РФ расходов состоявшихся закупок для нужд ЖКХ для предстоящего отопительного сезона.