МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Россети" в первом полугодии 2018 года увеличили чистую прибыль по МСФО на 5% — до 57 миллиардов рублей, следует из отчета компании.

EBITDA выросла на 3,6%, до 145,8 миллиарда рублей. Выручка компании выросла на 11,3%, до 485,3 миллиарда рублей, выручка за передачу электроэнергии увеличилась на 8,9% до 413,3 миллиарда рублей.

Чистый долг сократился на 1,9% и составил 447,7 миллиарда рублей. Операционные расходы выросли на 17% до 417,6 миллиарда рублей.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 миллиона километров линий электропередачи, 502 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Контролирующий акционер — государство в лице Росимущества, владеющего 88,04% долей в уставном капитале.