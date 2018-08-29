МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Русснефть" в первом полугодии 2018 года нарастила добычу нефти на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,744 миллиона тонн, газа — на 17%, до 1,336 миллиона кубометров, говорится в сообщении компании.

"Добыча нефти в первом полугодии 2018 года выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 3,744 миллиона тонн, из них добыча нефти в России составила 3,497 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Добыча газа за этот период выросла на 17% относительно прошлогоднего показателя и составила 1,336 миллиарда кубических метров.

"Усилия менеджмента компании направлены на сохранение текущих темпов добычи, а также на снижение затрат на добычу углеводородного сырья путем вовлечения высокомаржинальных баррелей и остановки нерентабельных скважин в текущих макроэкономических условиях. Объем добычи нефти в первом полугодии 2018 года сохраняется на сопоставимом уровне с прошлым годом", — отмечается в материале.

В 2017 году компания добыла более 7 миллионов тонн нефти и около 2,5 миллиарда кубометров газа. План по добыче нефти на 2018 год также составляет 7 миллионов тонн.