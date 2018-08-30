МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. "Лукойл" в четверг объявил подробности программы обратного выкупа акций (buy back): на протяжении более чем четырех лет, начиная с 3 сентября 2018 года, компания на открытом рынке выкупит акции и депозитарные расписки в общем на 3 миллиарда долларов. Приобретать бумаги будет 100% "дочка" "Лукойла" — Lukoil Securities Limited. По словам президента и основного акционера "Лукойла" Вагита Алекперова, начало программы связано с сильными фундаментальными показателями компании.

Ранее первый вице-президент Александр Матыцын сообщал, что в случае досрочного выбора лимита программы планируется запускать новую.

Кроме того, в понедельник компания приняла решение уменьшить уставный капитал путем приобретения 100,6 миллиона акций по цене 3,949 тысячи рублей за штуку. При этом данное приобретение не является частью программы обратного выкупа.

Решение о buy back не стало для рынка неожиданность, компания уже анонсировала свое желание возвращать акционерам капитал, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Это, безусловно, позитивная новость для акционеров "Лукойла".

ДЕНЬГИ — АКЦИОНЕРАМ

Выкуп акций является одним из способов распределения доходов компании среди акционеров, поэтому решение "Лукойла" можно считать положительным, говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. Помимо этого, выкуп используется компаниями для поддержания своих котировок в неблагоприятные периоды, напоминает он.

По подсчетам Сидорова, "Лукойл" сможет выкупить 43,5 миллиона акций, или 5,8% уставного капитала после погашения акций.

"Программа охватывает достаточно длительный период времени, поэтому даже при текущих высоких котировках компании она выглядит своевременной", — уточняет он.

При этом, сегодняшнее сообщение "Лукойла" повторяет предыдущее заявление компании о планах по реализации программы выкупа и лишь определяет точные сроки ее реализации, говорит Сидоров. "Эта информация была известна рынку, поэтому его оптимизм выглядит необоснованным", — считает он.

Решение "Лукойла" о выкупе собственных акций крайне положительно для акционеров, соглашается аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Безуглов.

"При этом большую часть из анонсированного buy back компания сможет провести уже в текущем году на фоне благоприятной экономической конъюнктуры", — считает он.

Согласно правилам эмитента, компания направляет на выкуп акций 50% от свободного денежного потока при цене на нефть выше 50 долларов за баррель, напоминает он. "Исходя из этого, уже в текущем году "Лукойл" направит на выкуп акций около 2 миллиардов долларов, что соответствует 7,6% от текущего free-float", — замечает он, добавляя, что на Мосбирже акции находятся в лидерах роста (+1,60%) и торгуются на историческом максимуме в 4712 рубля за акцию.

Акционеры Лукойла одобрили погашение 11,82% казначейских акций компании

Объявление о buy back ни для кого сюрпризом быть не могло, "Лукойл" сообщал об этом еще в начале года, а о старте выкупа во втором полугодии компания дополнительно сигнализировала в июле, напоминает аналитик "Алор Брокер" Екатерина Конюхова.

"Стоит отметить, что "Лукойл" не впервые проводит buy back. Предыдущий выкуп на 2,5 миллиарда долларов начался в 2012 году, а закончился в 2015 году. То есть "Лукойл" последовательно выкупает акции с рынка с целью уменьшения уставного капитала компании", — объясняет она.

Кроме того, одновременно с buy back компания объявила о погашении большого казначейского пакета – 100 миллионов акций (около 11,8% всех бумаг), в результате чего должен вырасти free-float, замечает аналитик, добавляя, что ранее "Лукойл" открещивался от продажи казначейских акций, оставляя их "про запас".

"Мы позитивно оцениваем действия компании, поскольку они направлены на возвращение денег акционерам", — говорит она, замечая, что buy back может привести к росту дивидендов, так как ранее менеджмент компании озвучивал решение в случае дополнительных доходов распределять их половину среди акционеров.

По ее мнению, дивидендные выплаты продолжат расти за счет высокой цены на нефть (в базовом сценарии "Лукойла" заложено 50 долларов за баррель Brent), слабого рубля и высокого свободного денежного потока.