КИЕВ, 31 авг — ПРАЙМ. "Нафтогаз" скорректировал цены на газ для хозяйствующих субъектов с 1 сентября, увеличив стоимость на 20%, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Ранее пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что цены на газ для предприятий Украины повысятся с сентября на 4,6%.

"НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала скорректированные ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2018 года для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов при заключении договоров с 30 августа", — говорится в сообщении.

Так, цены с сентября для различных категорий потребителей составят от 12 249,6 гривны (около 433,1 доллара) за 1 тысячу кубометров до 13 338 гривен (около 471,6 доллара) за 1 тысячу кубометров.

"Ценовые предложения были скорректированы из-за значительного изменения составляющих цены природного газа, в частности, роста котировок на европейских хабах и снижения средневзвешенного курса гривны к доллару США и евро", — говорится в сообщении.