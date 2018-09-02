МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье.

Ниже приводится справочная информация.

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября согласно указу президиума Верховного совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Всесоюзного Дня работников нефтяной и газовой промышленности" от 28 августа 1965 года.

Празднование профессионального праздника было закреплено указом президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

В 2018 году День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается 2 сентября.

За год до введения профессионального праздника нефтяников и газовиков в СССР широко отмечался 100-летний юбилей образования отечественной нефтяной и газовой промышленности. Осенью 1864 года на западе Кубанской области близ Анапы впервые в России было применено механическое ударно-штанговое бурение нефтяных скважин с помощью паровой машины. В 1865 году буровые работы там прекратились, так как началась разведка нефти на реке Кудако.

15 февраля (3 февраля по старому стилю) 1866 года из скважины, пробуренный механическим путем в долине реки Кудако, забил первый в России фонтан нефти.

Известие о первом нефтяном фонтане в России привлекло внимание различных кругов российского общества к нефтяному делу. Сибирский промышленник Михаил Сидоров в августе 1868 года приступил к бурению первой нефтяной скважины на Русском Севере на берегу реки Ухты в Печерском крае. В тот же период и в Урало-Волжском регионе также начались первые разведочные работы на нефть с применением машинного бурения.

В начале XX века Россия занимала первое место в мире по добыче нефти.

В 1920-е годы в СССР была осуществлена техническая реконструкция нефтяной промышленности. Так, вращательный (роторный) способ бурения постепенно вытеснял ударное бурение. При добыче нефти стали использоваться глубинные насосы; с 1924 года – газлифт.

В 1930-е годы было начато промышленное освоение нефтегазоносного района между Волгой и Уралом. В Среднем Поволжье обнаружены подземные пласты с крупными запасами природного газа. Во время Великой Отечественной войны было принято решение в кратчайшие сроки построить газопровод для обеспечения оборонных предприятий топливом. В 1943 году введен в эксплуатацию газопровод Бугуруслан-Куйбышев протяженностью 180 километров. В 1946 году по первому в СССР дальнему магистральному газопроводу Саратов-Москва протяженностью 843 километра с Елшанского месторождения подан газ на предприятия и в дома москвичей.

В 1950-е годы в нефтяной промышленности CCCP были распространены системы разработки нефтяных месторождений с поддержанием пластового давления, которые позволили увеличить добычу нефти. Было проведено техническое перевооружение всей отрасли: созданы и внедрены новые установки для бурения скважин, шарошечные долота, турбобуры, погружные центробежные электронасосы и другие.

Поворотным моментом в развитии нефтяной промышленности CCCP стало открытие и освоение месторождений Западной Сибири. В 1964 году началась их промышленная эксплуатация, и менее чем за десять лет добыча нефти с газовым конденсатом была доведена до 200 миллионов тонн.

В дальнейшем в нефтяной промышленности проводилась автоматизация промысловых технологических установок, широко распространялись индустриальные методы строительства технологических установок.

Освоение нефтяных месторождений связано с развитием нефтепроводного транспорта. Транспортирование нефти осуществляется по сети магистральных нефтепроводов, которые соединяют все крупные нефтяные районы с нефтеперерабатывающими заводами страны и другими странами.

Сегодня нефтяная и газовая промышленность является основой экономики России и формирует почти четверть валового внутреннего продукта и две трети экспортных доходов федерального бюджета, а также создает спрос на высокотехнологичное оборудование.

Россия является одним из крупнейших мировых производителей нефти и газа.

В отрасли ведется большая работа на перспективу. Расширяются геологоразведочные работы и открываются новые месторождения, в том числе на арктическом шельфе. Крупнейшие энергетические концерны внедряют на своих предприятиях современные технологии добычи и переработки сырья, хранения и транспортировки готовой продукции.

По данным на начало 2018 года, добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории России осуществляли 288 организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами.

По итогам 2017 года, объем национальной добычи нефтяного сырья снизился относительно 2016 года на 0,8 миллиона тонн (–0,1 %) и составил в абсолютном выражении 546,8 миллиона тонн.

Добычу природного и попутного нефтяного газа на территории России, по данным на начало 2018 года, осуществляли 254 добывающих предприятия.

В 2017 году суммарная добыча газа (природного и попутного нефтяного) в России увеличилась на 8% (+50,9 миллиарда кубических метров по сравнению с 2016 годом) и достигла рекордного уровня за весь период существования российской газодобычи – 691,1 миллиарда кубических метров, в том числе природного газа – 605,7 миллиарда кубических метров (рост 8,8% по сравнению с 2016 годом); и попутного нефтяного газа – 85,4 миллиарда кубических метров (рост на 2,5% по сравнению с 2016 годом).