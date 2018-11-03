ДАМАСК, 3 ноя — ПРАЙМ. Месторождение газа Дейр Атыйя-1 в Сирии к северу от Дамаска мощностью в 150 тысяч кубометров в день введено в эксплуатацию после длительного перерыва в связи с кризисом в стране, сообщает министерство нефти и минеральных ресурсов САР.

В церемонии начала работы месторождения принял участие министр нефти Али Ганем.

Министерство отмечает в пресс-релизе, что бурение на данном месторождении, расположенном к северу от Дамаска, было завершено в 2009 году, глубина бурения составляет 3741 метр.

В связи с разразившимся в 2011 году кризисом в стране месторождение было закрыто. По оценкам ведомства, запасы газа в нем составляют около 4 миллиардов кубометров. В данный момент идут работы по соединению данного месторождения с еще двумя к северу от Дамаска, отмечает ведомство.

Ранее министр нефти Сирии заявил, что добыча газа в стране сейчас находится на уровне 16,5 миллиона кубометров в день.