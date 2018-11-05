МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Электроснабжение нарушено на металлургических комбинатах Новокузнецка в Кемеровской области, сообщает Минэнерго РФ.
"Зафиксирован сброс нагрузки предприятиями металлургической промышленности (АО "Кузнецкие ферросплавы", ОАО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат") – 88 МВт", — говорится в сообщении Минэнерго.
По данным ведомства, пятого ноября в 16.26 мск действием защиты произошло отключение на подстанциях "Еланская" и "НКАЗ-2", причина выясняется.
В Минэнерго уточнили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.