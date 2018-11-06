МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в январе-сентябре 2018 года выросла в 3,4 раза в годовом выражении — до 451 миллиарда рублей, сообщается в отчетности крупнейшей российской нефтяной компании.

Показатель EBITDA компании по МСФО по итогам девяти месяцев вырос в 1,6 раза, до 1,593 триллиона рублей.

Выручка "Роснефти" по итогам отчетного периода увеличилась в 1,4 раза, до 6,073 триллиона рублей.

Капзатраты за девять месяцев выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 679 миллиардов рублей, свободный денежный поток увеличился в четыре раза — до 872 миллиардов рублей.

"Капитальные затраты в третьем квартале 2018 года составили 227 миллиардов рублей (3,5 миллиарда долларов), достигнув по итогам девяти месяцев 2018 года 679 миллиардов рублей (11,1 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.

Наращивание капитальных вложений в январе-сентябре относительно аналогичного периода 2017 года составляет 7,8%, и связано "с реализацией высокоэффективных проектов разведки и добычи в рамках утвержденного плана и стратегии компании в условиях благоприятной конъюнктуры", поясняет компания.

"Благодаря хорошим операционным результатам и благоприятной ценовой конъюнктуре компания продолжила наращивать свободный денежный поток, который достиг 509 миллиардов рублей (7,8 миллиарда долларов) в третьем квартале и 872 миллиардов рублей (13,9 миллиарда долларов) за девять месяцев 2018 года, увеличившись в два раза квартал к кварталу и более чем в четыре раза год к году", — говорится в сообщении.

С начала 2018 года "Роснефть" снизила суммарный объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга на 12 миллиардов долларов, отметил председатель правления и главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя результаты третьего квартала 2018 года.