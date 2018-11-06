АФИНЫ, 6 ноя /ПРАЙМ/. Решение Вашингтона исключить Грецию из санкций по Ирану и разрешить продолжать импорт иранской нефти изучается, Афины пока не принимали решение о возобновлении закупок иранской нефти, сообщил представитель греческой нефтяной компании Hellenic Petroleum (HelPe) РИА Новости.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана, которые в том числе охватывают экспорт нефти. США предоставили временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется. При этом расчеты за нефть не могут производиться в твердой валюте. Средства за приобретенную нефть эти страны должны будут переводить на особый счет — эскроу-счет, через который Иран сможет получать разрешенные американцами товары.

"На данный момент еще не принято какое-либо стратегическое решение по возобновлению закупок нефти из Ирана. Прошли только сутки после решения США, и пока все движется так, как было", — сказал представитель Hellenic Petroleum.

Греция с мая прекратила импорт иранской нефти. До этого на долю иранской сырой нефти приходилось 20% общего объема импорта, перерабатывали ее на двух нефтеперерабатывающих заводов — Hellenic Petroleum и Motor Oil. После объявления о санкциях греческие нефтеперерабатывающие заводы пересмотрели свою стратегию и нашли альтернативные источники поставок сырой нефти. HelPe, на которую приходилась большая часть иранской нефти, закрыл недостаток нефтью из Египта, Ирака, Ливии и России.

Исключение Греции из санкций США на 180 дней может изменить ситуацию с нефтепереработкой.

"Мы следим за развитием событий. Посмотрим, как мы включим это решение (об исключении из санкций) в нашу стратегию. Исключение Греции из санкций не означает, что сегодня мы заказываем нефть у Ирана, а завтра она прибывает в Грецию. Существует долгосрочный план, и, например, сегодня мы заключаем контракт, который будет исполняться через три или четыре месяца", — сказал представитель нефтяной компании.

По его словам, на данный момент нет срочной необходимости покупать нефть у Ирана как для обеспечения внутреннего рынка, так и сохранения наиболее выгодных цен. Замена поставок сырой нефти из Ирана на альтернативные источники не сказалась на ценах. "Цены являются разумными и не чрезмерными. Соглашения заключаются по международным ценам", — сказал представитель HelPe.

По данным греческой статистической службы ELSTAT и Банка Греции, в 2017 году общий импорт сырой нефти составил 11,2 миллиарда евро.