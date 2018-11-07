МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр экономики ФРГ Петер Альтмайер обсудили "Северный поток-2", сообщает российская компания.

"Алексей Миллер и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер обсудили вопросы сотрудничества…. Отдельное внимание на встрече было уделено проекту "Северный поток-2". В настоящее время продолжается морская укладка газопровода в территориальных водах Германии и в исключительной экономической зоне Финляндии. Было отмечено, что реализация проекта обоснована высокой востребованностью действующего газопровода "Северный поток" и растущим спросом на российский газ в Европе", — говорится в сообщении.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.