ВАШИНГТОН, 8 ноя /ПРАЙМ/. Спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук выступил с предупреждением в адрес стран, допускающих иранские танкеры и суда в свои воды, заявив о сопутствующих этому рисках.

Соединенные Штаты ввели в понедельник полномасштабные санкции против иранского транспортного сектора, включая Национальную иранскую танкерную компанию. Среди тех, кто попал под санкции в области морских грузовых перевозок, значится национальный морской перевозчик Ирана, "Судоходные перевозки Исламской Республики Иран" (IRISL), нефтяной транспортный гигант "Национальная Иранская Танкерная Компания" (NITC). В список также добавлены 65 дочерних компаний IRISL и связанные с ними лица.

"После того, как санкции против Ирана были восстановлены, мы хотим оповестить страны о рисках ведения бизнеса с иранским судоходным сектором. Если иранские танкеры заходят в ваши порты или проходят через ваши воды, это несет за собой огромные риски", — сказал он журналистам.

По словам Хука, после того как компании транспортного и судоходного сектора Ирана были внесены в санкционные списки, они потеряли доступ к страховке на международном рынке. "Мы подозреваем, что они будут использовать страховые компании Ирана. Если будет инцидент, в который вовлечен иранский танкер, эти страховые компании Ирана просто не смогут покрыть затраты", — заявил дипломат.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.