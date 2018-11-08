МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Нефтекомпании ввели скрытые наценки на топливо для корпоративных клиентов, ухудшая условия по топливным картам и вводя дополнительные сервисные сборы, сообщает газета "Коммерсант".

По словам собеседников издания, "Газпром нефть" первой из компаний ввела наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам.

"Как следует из письма гендиректора ООО "ЕКА-Процессинг" (подразделение ЕКА, владеет 90 АЗС в Москве) Евгения Черткова своим клиентам, "Газпром нефть" как партнер ЕКА на сети АЗС изменила финансовые условия по картам из-за нестабильной ситуации на рынке (письмо есть у "Ъ"). Как пишет господин Чертков, бизнес теперь заплатит за дизтопливо на 5% больше "цены стелы" АЗС, за бензин — на 1%", — пишет газета со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо.

Источник "Коммерсанта", близкий к "Газпром нефти", назвал наценку "сервисным сбором за топливную карту". Как отметили другие собеседники издания, все крупные нефтекомпании начали ухудшать ценовые условия на заправках по топливным картам после договора с правительством о заморозке мелкооптовых цен.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака "Коммерсанту" сообщили, что в правительстве нет информации о клиентских программах сетей.

По словам источника газеты в "Газпромнефть Корпоративные продажи", компания "осуществила поэтапное изменение условий продаж по топливным картам в пользу развития сервисных предложений". Он также уточнил, что "текущие условия для корпоративных клиентов зависят от объемов потребления и географических особенностей региона".

Другой собеседник издания рассказал, что "Роснефть" уже отменила скидки. По словам еще одного источника газеты, "Лукойл" пока не планирует убирать скидки, но условия по картам ухудшились.

Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.