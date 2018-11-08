АСТАНА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Заместитель министра энергетики Казахстана примет участие в заседании мониторингового комитета сделки ОПЕК+, сообщил глава минэнерго республики Канат Бозумбаев.

Заседание министерского мониторингового комитета сделки ОПЕК+ в Абу-Даби состоится 11 ноября. Ожидается, что участники встречи обсудят варианты действий на 2019 год, одним из возможных сценариев будет сокращение добычи нефти в следующем году.

"Заместитель поедет. Мы послушаем", — сказал Бозумбаев журналистам, отвечая на вопрос, примет ли он участие в предстоящем мероприятии.