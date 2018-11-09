ВАРШАВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Строительство газопровода Baltic Pipe завершится к 1 октября 2022 года, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский на совместной пресс-конференции с министром энергетики США Риком Перри по итогам подписания соглашения между Польшей и США о стратегическом диалоге в сфере энергетики.

"В конце этого месяца мы надеемся, что будет подписано соглашение о строительстве. Строительство морского участка начнется в 2020 году, и мы имеем на это 24 месяца. Вся инвестиция будет реализована до 1 октября 2022 года", — сказал Наимский.

В июне прошлого года главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость должна составить около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System.

Польский газотранспортный оператор Gaz-System неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.