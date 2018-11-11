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МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Добыча нефти Саудовской Аравии в ноябре выше октябрьского уровня, но в декабре будет снижаться, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Сейчас добыча (нефти — ред.) выше, чем в октябре. Но в декабре будет снова снижение", — сказал он, отвечая на вопрос об уровне добычи нефти в Саудовской Аравии.

"Мы наращивали добычу в ответ на ситуацию на рынке. Саудовская Аравия не наращивает добычу без соответствующего спроса от нефтеперерабатывающих заводов. Так мы следовали этому, добыча нефти росла вплоть по ноябрь. Но я вам скажу небольшую новость: на декабрь запрос на нефть на 500 тысяч баррелей (в сутки — ред.) меньше, чем в ноябре. Так что мы уменьшаем добычу, частично из-за периода технических работ на предприятиях… И в декабре мы поставим на рынок меньше нефти, чем в ноябре", — отметил он.

В воскресенье в Абу-Даби проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций по его корректировке.

Как сообщил в воскресенье министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи, на нем будет обсуждаться возможность сокращения добычи нефти в 2019 году, поскольку некоторые страны считают, что на рынке нефти есть переизбыток. Глава Минэнерго РФ при этом высказал мнение, что говорить о переизбытке нефти на рынке пока рано, необходимо посмотреть на развитие рынка.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.