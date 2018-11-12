МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Полицейские в Смоленской области пресекли деятельность мошенников, заработавших на продаже моторного топлива более 34 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в производстве фальсифицированного моторного топлива… фальсификат сбывали через автозаправочные станции Смоленской области и близлежащих регионов. По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 34 миллиона рублей", — сказала она.

По словам Волк, незаконное производство располагалось на территории нефтебазы в Смоленской области. По железной дороге туда доставляли газоконденсат, на автомобиле – низкокачественное топливо, мазут и дистиллят. Используя установку для переработки углеводородного сырья, злоумышленники производили суррогатное моторное топливо. Лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов у них не было.

В производственных помещениях, а также по местам жительства подозреваемых проведены обыски, управляющий нефтебазой находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело по статье "Незаконное предпринимательство", добавила Волк.