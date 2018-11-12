МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин с 5 по 9 ноября в среднем по России показали разнонаправленную динамику, две марки подорожали на 1-2 копейки, однако "Нормаль-80" стал дешевле сразу на 15 копеек, зимнее дизтопливо выросло в цене на 8 копеек, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

При этом в еженедельных данных об индикаторах российского рынка нефтепродуктов "Кортес" за 5-9 ноября, в отличие от большинства выпусков, отсутствуют данные по ценам на топливо в нескольких сегментах рынка по нескольким регионам.

С 5 по 9 ноября розничная цена на бензин "Нормаль-80" снизилась на 15 копеек, до 39,26 рубля за литр. Причем все это снижение обеспечил Сибирский федеральный округ, где бензин подешевел на 36 копеек, до 40,79 рубля за литр. По остальным регионам цены не изменились, по Центральному и Северо-Кавказскому округам нет данных.

"Регуляр-92" в рознице подорожал на 2 копейки, до 41,72 рубля за литр. Эта марка бензина существенно подросла в цене на Дальнем Востоке (на 16 копеек). "Премиум-95" подорожал на 1 копейку, до 44,8 рубля за литр, зимнее дизтопливо — на 8 копеек, до 45,58 рубля за литр. Самый большой рост цен на дизтопливо произошел в Северо-Западном округе (на 15 копеек) и на Дальнем Востоке (на 13 копеек).

В оптовом сегменте цены на "Нормаль-80" приведены только по Дальнему Востоку. По маркам "Регулятор-92" и "Премиум-95", как и неделей ранее, нет данных по Северному Кавказу. С учетом этого, средняя по РФ цена на "Регулятор-92" составила 50,323 тысячи рублей за тонну (рост на 0,7%), на "Премиум-95" — 53,061 тысячи рублей за тонну (снижение на 0,1%). По оптовым ценам на зимнее дизтопливо не приводятся данные по Северо-Кавказскому и Южному округам. С учетом этого, средняя цена по РФ составила 58,049 тысячи рублей за тонну (снижение на 1,4%).

Цена на авиакеросин в аэропортах выросла на 1,9% и составила 60,975 тысячи рублей за тонну. В опте авиакеросин подорожал на 0,2%, до 52,492 тысячи рублей за тонну (информация дается без данных по Северному Кавказу).