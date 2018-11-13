МЕХИКО, 13 ноя /ПРАЙМ/. Аргентина подписала уже 11 контрактов на экспорт углеводородов с гигантской сланцевой формации Vaca Muerta, сообщает издание la Voz.

Власти разрешили компании Pan American Energy экспорт газа с месторождений региона в Чили в объеме 1,5 миллиона кубометров в день, общим объемом до 363 миллиона кубометров до 19 октября 2019 года.

Ранее были подписаны контракты на поставку с такими компаниями, как Total Austral, Pan American Sur и CGC.

Формация Vaca Muerta, расположенная в провинции Неукен, была открыта в 2011 году, обладает одними из крупнейших в мире запасов сланцевых углеводородов. По данным минэнерго США, ее запасы составляют 308 триллионов кубических футов газа и 16,2 миллиарда баррелей нефти.