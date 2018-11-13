МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Компания "Россети" завершила в срок ремонтные работы на подстанции 110 кВ "Самашки" в Чеченской республике, необходимые для прохождения холодного периода.

"Работы были необходимы для обеспечения надежной работы в предстоящий осеннее-зимний период. Оперативно предпринятые меры позволили повысить надежность электроснабжения около 100 тысяч жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов", — прокомментировал отключения главный инженер компании "Россети" Дмитрий Гвоздев.

Работы начались 13 ноября в 10.12 мск по результатам контроля технического состояния оборудования и по согласованию с правительством Чеченской республики. В настоящее время энергоснабжение полностью восстановлено.