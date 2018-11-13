КИЕВ, 13 ноя /ПРАЙМ/. "Нафтогаз Украины" не может поставлять газ на льготных условиях 22 теплоснабжающим предприятиям в девяти регионах страны из-за долгов, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"По состоянию на сегодня 1146 теплоснабжающих предприятий покупают газ на льготных условиях у НАК "Нафтогаз Украины". Вместе с тем "Нафтогаз" сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе 12 крупным, в девяти регионах", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, эти предприятия не соблюдают обязанности, возложенные кабмином страны, по расчетам с "Нафтогазом" на уровне не ниже 90%, не выполняют договоры реструктуризации задолженности или не согласовали с "Нафтогазом" и местными властями график погашения долга до 2021 года.

По данным "Нафтогаза", ключевые проблемы сейчас складываются в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка, из-за того, что производители тепловой энергии накопили задолженность и не выполняют графики ее погашения, или не рассчитались не менее чем на 90% за использованный газ.

Из-за долгов перед "Нафтогазом" без газа остались и не могут войти в отопительный сезон город Кривой Рог в Днепропетровской области и город Смела в Черкасской области, проблемы также есть в Херсоне. В Кривом Роге в понедельник жители устроили беспорядки у "Криворожгаза", а в городе Смела объявили режим чрезвычайного положения, в Херсоне часть школ осталась без тепла. В понедельник пресс-служба Шепетовского городского совета сообщила, что газоснабжение в городе Шепетовка в Хмельницкой области со вторника также может быть прекращено из-за задолженности.