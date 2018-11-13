МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric (GE) продаст около 20% своей доли в нефтесервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), следует из сообщения GE.

GE заявила, что продаст до 101,2 миллиона акций BHGE на открытом рынке. По подсчетам агентства Рейтер, в ходе вторичного публичного размещения бумаг своей "дочки" GE может привлечь около 4 миллиардов долларов.

В релизе компании также сообщается, что Baker Hughes в рамках программы обратного выкупа акций выкупит 65 миллионов своих бумаг у GE.

GE заявила, что после транзакции планирует сохранить долю в Baker Hughes выше 50%.

В июне General Electric сообщала, что намерена полностью выйти из доли в BHGE, в которой ей принадлежит 62,5%, в течение следующих двух-трех лет. BHGE образовалась после слияния Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазового подразделения General Electric) в 2017 году.