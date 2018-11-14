МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сингапурская Indorama Corporation, один из ведущих химических холдингов Азии, и уполномоченная правительством Татарстана компания "Ядран-Ойл" договорились о совместной реализации инвестиционных проектов в России, говорится в сообщении российского фонда.

Соответствующее соглашение было подписано на полях встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.

В качестве первого совместного проекта РФПИ, Indorama и АО "Ядран-Ойл" прорабатывают возможность инвестиций в дальнейшее развитие действующего газохимического комплекса "Аммоний" по производству аммиака, метанола и карбамида, расположенного в городе Менделеевск в Татарстане. Indorama Corporation выступит не только в роли стратегического, но и в роли операционного партнера.

Правительство Республики Татарстан окажет необходимую поддержку в реализации данного проекта, отмечается в сообщении.

"Благодаря совместным инвестициям и уникальной экспертизе Indorama мы видим возможности для повышения производственной эффективности на "Аммонии", а также для расширения возможностей по реализации продукции предприятия. Это открывает возможности для притока значительных дополнительных инвестиций в Татарстан и российскую химическую промышленность в целом", — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.