АНКАРА, 14 ноя — ПРАЙМ. Газопровод "Турецкий поток", в церемонии окончания строительства морского участка которого примут участие президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган, укрепит энергетическую безопасность Европы, говорится в заявлении администрации турецкого лидера.

Ранее об участии Путина и Эрдогана в церемонии, которая состоится в режиме видеоконференции 19 ноября в Стамбуле, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, оба лидера проведут двустороннюю встречу, на которой обсудят вопросы развития отношений РФ и Турции, региональную и международную проблематику.

"По случаю окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток" 19 ноября в Стамбуле пройдет торжественная церемония с участием президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Ожидается, что газ по первой нитке будет поступать в нашу страну, по второй — в европейские страны, что внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, прежде всего, на Балканах", — говорится в полученном РИА Новости документе.

Отмечается, что первая нитка газопровода должна быть завершена в 2019 году, тогда же начнутся поставки газа в Турцию.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.